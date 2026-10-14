Champions League già in salita per Inter e Napoli: quanti punti servono per ottavi e playoff? La proiezione

Dopo due sconfitte nelle prime due giornate della League Phase, le squadre di Chivu e Allegri sono ferme a quota zero: il percorso europeo si complica

La Champions League 2026/27 è appena entrata nel vivo, ma il cammino di Inter e Napoli è già diventato complicato. Le sconfitte contro Club Brugge e Villarreal, arrivate dopo i ko all’esordio contro Real Madrid e Arsenal, hanno lasciato le squadre di Cristian Chivu e Massimiliano Allegri ferme a zero punti dopo 180 minuti.

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Una partenza pesante, soprattutto alla luce del nuovo format della League Phase, dove ogni risultato può incidere in modo decisivo sulla corsa alla qualificazione. La domanda, a questo punto, è inevitabile: quanti punti servono per evitare i playoff e qualificarsi direttamente agli ottavi di finale? E quale quota può bastare almeno per restare tra le prime 24?

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Champions League, la quota per gli ottavi

Le prime due stagioni con il nuovo format hanno fornito indicazioni abbastanza chiare. Nel 2024/25, per entrare tra le prime otto sono serviti 16 punti: l’Aston Villa chiuse ottava proprio a quella quota, mentre l’Atalanta, nona, si fermò a 15.

Anche il 2025/26 ha confermato la stessa soglia. Il Manchester City ha centrato la qualificazione diretta agli ottavi con 16 punti, mentre il Real Madrid, nono, è rimasto a quota 15. La tendenza, dunque, sembra chiara: per puntare alla top 8 servono almeno 16 punti.

Champions League, quanti punti servono per i playoff

Diverso il discorso per l’accesso ai playoff. Nel 2024/25, il Club Brugge chiuse al 24° posto con 11 punti, mentre lo Stoccarda restò fuori con 10. Nella stagione successiva, invece, la soglia si abbassò: il Benfica entrò da 24° con 9 punti, lasciando fuori squadre ferme a 8 come PSV, Athletic Bilbao, Napoli e Copenaghen.

La quota di sicurezza, quindi, resta intorno ai 10-11 punti, anche se in alcune stagioni possono bastarne 9.

Inter e Napoli, il cammino si complica

Per Inter e Napoli, la corsa agli ottavi diretti è già molto difficile. Per arrivare a una quota vicina alla sicurezza servirebbero almeno cinque vittorie e un pareggio nelle prossime sei partite.

Più realistica, ma comunque delicata, la corsa ai playoff: con tre vittorie e due pareggi le due italiane sarebbero più tranquille, mentre con soli tre successi tutto dipenderebbe dall’andamento generale della classifica.