Real Madrid, bilancio 2019/2020 in positivo nonostante il Covid

Nonostante il Coronavirus il Real Madrid ha chiuso il bilancio 2019/2020 in utile: budget da 650 milioni di euro

Il Real Madrid chiude il bilancio 2019/2020 in utile di 320mila euro, dimostrando grande abilità imprenditoriale e manageriale in un periodo a dir poco complicato per via del Coronavirus.

Come riporta Marca, il club è stato previdente, adottando diverse misure per contrastare gli effetti dell’emergenza. La più importante è stata la riduzione del 10% degli stipendi nelle prime squadre di calcio e basket. Un taglio che sarebbe stato del 20% nel caso in cui le competizioni fossero state bloccate.

Calcioefinanza.it riporta che le merengues hanno calcolato un calo degli introiti di 172 milioni di euro, che potrebbe lievitare nel caso il Santiago Bernabeu rimanga chiuso ai tifosi. Il budget sarà di circa 650 milioni di euro.