Real Madrid Borussia Dortmund LIVE: sintesi, tabellino

Al MetLife Stadium, Atlanta il match valido per il Mondiale per Club, Real Madrid Borussia Dortmund: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

PRIMO TEMPO

Primo tempo in discesa per le Merengues, che chiudono sul 2-0: decidono i due Garcia, Gonzalo e Fran. Il primo con una deviazione al volo su un cross dalla sinistra in avvio di gara. Gol non fotocopia, ma simile quello di Fran: cross basso e teso da destra, inserimento al centro e conclusione vincente di prima intenzione.

SECONDO TEMPO

Secondo tempo di ordinaria amministrazione per il Real Madrid: il Borussia Dortmund non punge, le Merengues controllano il pallone e dosano le energie. Nel recupero Beier illude i tedeschi per una potenziale rimonta, piani frustrati da Mbappé, a segno con il suo primo gol al Mondiale per Club. Rammarico che aumenta ancora di più perchè nel finale Guirassy, dopo un rigore causato da Huijsen (espulso, salterà la semifinale con il PSG).

REAL MADRID (3-5-2): Courtois; Tchouameni, Rudiger, Huijsen; Alexander Arnold, Bellingham, Valverde, Guler, F. Garcia; G. Garcia, Vinicius. All. Xabi Alonso.

BORUSSIA DORTMUND (3-5-2): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Gross, Brandt, Sabitzer, Svensson; Guirassy, Adeyemi. All. Kovac.