Real Madrid-Borussia Dortmund: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al MetLife Stadium la sfida del Mondiale per Club Real Madrid-Borussia Dortmund: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey andrà in scena una delle sfide più attese del Mondiale per Club: Real Madrid-Borussia Dortmund, gara valida per i quarti di finale della prestigiosa competizione internazionale. Entrambe le squadre arrivano con grandi ambizioni e squadre di altissimo livello, pronte a darsi battaglia per conquistare un posto in semifinale. Il match promette spettacolo, con due roster pieni di talenti e campioni riconosciuti a livello mondiale. Il Real Madrid, guidato dall’allenatore Xabi Alonso, punta sulle giocate rapide e sul talento offensivo, mentre il Borussia Dortmud di Kovac cerca solidità e organizzazione, sfruttando la propria esperienza e qualità.

Le probabili formazioni

Real Madrid (4-1-2-3): Courtois; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia; Tchouameni; Arda Guler, Bellingham; Valverde, Gonzalo Garcia, Vinicius Junior. Allenatore: Alonso.

Borussia Dortmund (3-4-1-2): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Nmecha, Groß, Svensson; Jobe Bellingham; Guirassy, Brandt. Allenatore: Kovac.

Il confronto tra le due formazioni presenta interessanti spunti tattici: il Real Madrid opta per un modulo offensivo con un tridente veloce e creativo, mentre il Borussia Dortmund predilige una struttura più equilibrata, con tre difensori centrali e un centrocampo folto per gestire le transizioni. L’assetto di entrambe le squadre mette in luce il diverso approccio dei tecnici, con Alonso che punta sull’aggressività in avanti e Kovac che cerca compattezza e organizzazione difensiva. Sarà dunque un match che vedrà contrapporsi due filosofie di gioco ben definite, in un contesto di altissima competitività.

Orario e dove vederla in tv

Real Madrid-Borussia Dortmund si gioca alle ore 22:00 di sabato 5 luglio per i quarti di finale del Mondiale per Club. La partita sarà trasmessa gratuitamente in streaming su DAZN, accessibile tramite il sito ufficiale o l’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone, garantendo così un’ottima copertura e la possibilità di seguire il match ovunque ci si trovi. Questa sfida è imperdibile per gli appassionati di calcio mondiale, che potranno assistere a uno scontro di altissimo livello tecnico e tattico.