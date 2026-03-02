Connect with us
Real Madrid, Camavinga fermato da…mal di denti! Il francese sarà costretto a saltare il prossimo match contro il Getafe, ultimissime

Real Madrid, Camavinga salterà il match contro il Getafe a causa di mal di denti. Le condizioni del calciatore francese.

Il match odierno di Liga che vedrà contrapposti i Blancos e il sempre ostico Getafe perde uno dei suoi potenziali e più attesi protagonisti. Eduardo Camavinga non prenderà parte all’incontro.

La notizia della sua mancata disponibilità aveva inizialmente fatto scattare un piccolo campanello d’allarme tra i tifosi e lo staff guidato da Arbeloa. Fortunatamente per l’ambiente madrileno, lo spettro di un lungo stop è stato immediatamente allontanato.

Il bollettino medico: niente infortuni, solo un forte mal di denti

A fare chiarezza sulle reali condizioni del fuoriclasse transalpino è intervenuta l’autorevole emittente radiofonica spagnola Cadena COPE. Secondo quanto riportato dai giornalisti iberici, Camavinga non ha subito alcuna lesione muscolare, né traumi articolari durante le ultime sedute di allenamento a Valdebebas.

La causa del suo improvviso forfait è da attribuire esclusivamente a un forte e fastidioso mal di denti. Un problema clinico sicuramente doloroso e debilitante nel breve termine, tale da impedirgli di scendere in campo con la necessaria lucidità agonistica, ma che ovviamente non desta alcuna preoccupazione per il prosieguo dell’intensa stagione sportiva del club spagnolo.

