Il Real Madrid di Mourinho blinda Camavinga: respinto l’assalto del Paris Saint-Germain

Niente Psg per Camavinga: il Real Madrid ha respinto l’offensiva dei francesi e ha blindato il suo centrocampista

Il Real Madrid non ha perso tempo. Dal clamoroso ritorno in panchina di José Mourinho per il suo secondo mandato, il club spagnolo ha subito impresso una forte accelerazione sul mercato, chiudendo ben quattro acquisti in tempi record. L’obiettivo è chiaro: prepararsi al meglio per un’altra stagione che si preannuncia estenuante e ricca di pressioni, rafforzando i reparti chiave individuati dal tecnico portoghese. Lo “Special One” è tornato al Santiago Bernabéu con le idee chiare e la dirigenza lo sta assecondando per costruire una rosa capace di dominare in Spagna e in Europa.

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Tuttavia, quando un top club investe in modo così massiccio e avvia una rivoluzione tecnica, si possono creare dei margini di incertezza attorno ad alcuni elementi della rosa. È proprio in queste fasi di transizione che le altre superpotenze europee fiutano l’affare e iniziano a monitorare la situazione dei grandi nomi. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il Paris Saint-Germain avrebbe tentato un approccio informale per sondare la disponibilità di Eduardo Camavinga. La dirigenza parigina, sempre alla ricerca di profili di altissimo livello per puntellare il proprio centrocampo, sperava di insinuare qualche dubbio nella mente del giocatore.

La risposta del centrocampista, però, non si è fatta attendere ed è stata tanto perentoria quanto rassicurante per i tifosi madrileni: Camavinga non ha alcuna intenzione di lasciare il Real Madrid. Nonostante le lusinghe dei campioni di Francia, il giocatore ha fermamente declinato l’offerta. Questa presa di posizione rappresenta una vera iniezione di fiducia per il club. Camavinga resta uno dei giovani più preziosi e ammirati della rosa.

Il suo rifiuto svuota di fatto ogni trattativa. Senza la volontà del diretto interessato, per il PSG diventa impossibile forzare la mano. Nonostante questo scampato pericolo, il Real Madrid e José Mourinho dovranno far sentire il francese al centro del nuovo progetto tecnico. Le attenzioni dei grandi club, infatti, raramente svaniscono dopo un solo tentativo. Per il momento, però, i transalpini si ritrovano in un vicolo cieco: il futuro di Eduardo Camavinga sarà ancora a lungo a tinte blancas.