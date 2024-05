Le parole di Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, nel media day degli spagnoli in vista della finale di Champions League

Carlo Ancelotti ha parlato durante il media day in vista della finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Di seguito le sue parole.

«Non pensiamo di partire favoriti, ma di giocare contro una squadra che se l’è meritata, come noi. Hanno dimostrato qualità, impegno e un buon atteggiamento… e noi sappiamo che dovremo soffrire e lottare, come in tutte le finali. È una settimana da godersi. Fino a venerdì ci divertiremo. I sudori freddi arrivano sabato pomeriggio. È normale… arriva ad ogni partita e ho già esperienza. I miei giocatori sono in modalità Champions e ho molta fiducia che daremo il massimo. Ci concentreremo sul lavoro offensivo e difensivo, la cosa più importante è avere le idee chiare su cosa fare».