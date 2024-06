Belgio-Slovacchia, una NUOVA tecnologia annulla il gol di Lukaku: come FUNZIONA

La nuova tecnologia utilizzata dalla Uefa per annullare il gol di Romelu Lukaku in Belgio-Slovacchia. I dettagli

In Belgio-Slovacchia sono state annullate ben due reti a Romelu Lukaku. Quella che fa discutere è la seconda per un fallo di mano di Loic Openda, che avrebbe poi servito l’assist. L’arbitro Meler è dovuto ricorrere all’On Field Review, ma c’è anche un’altra particolarità: per determinare dove fosse avvenuto l’impatto, è stato usato un sistema di sensori del tutto nuovo, introdotto proprio per gli Europei tedeschi.

Fussballiebe, questo il nome del pallone, è super tecnologico: contiene circa venti sensori che rilevano il punto d’impatto dell’oggetto con le parti del corpo dei calciatori. Dal pallone proviene poi un “output” che viene comunicato in sala VAR e all’arbitro, che così avrà più elementi a propria disposizione per la decisione finale.