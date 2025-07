Real Madrid, Courtois difende il Mondiale per Club! Il portiere: «Chi conosce il calcio non dubita del livello. Se credete a 4 utenti di X..»

Dopo la vittoria del Real Madrid per 1-0 sulla Juventus, che ha garantito ai blancos il passaggio ai quarti di finale della Mondiale per Club, il portiere Thibaut Courtois ha colto l’occasione per spegnere le polemiche sul presunto scarso livello del torneo.

Il numero uno belga, classe 1992, protagonista con una solida prestazione tra i pali, ha risposto con decisione agli scettici: «Chi conosce il calcio non ha mai dubitato del livello», ha dichiarato a fine partita, rivolgendosi in particolare a chi sui social continua a sottovalutare la competizione.

Courtois, da anni uno dei portieri più affidabili al mondo e titolare del Real Madrid dal 2018, ha criticato chi giudica il torneo solo sulla base dei pregiudizi: «Se credete a quattro utenti di Twitter (oggi X, ndr) che dicono che il livello è scarso, vi sbagliate. Chi capisce di calcio sa che le squadre brasiliane sono molto forti, che l’Al Hilal è una squadra eccellente e che il Monterrey può battere il Borussia Dortmund (che ha vinto 2-1, ndr)».

Il portiere ha anche sottolineato che le squadre europee, spesso considerate superiori per default, non sono necessariamente migliori in ogni contesto: “Il livello è alto ovunque, lo dimostrano le prestazioni in campo. Ogni partita è combattuta”.

Le parole di Courtois arrivano in un momento chiave per la Coppa del Mondo per Club, una competizione che cerca di imporsi nel panorama calcistico globale ma che fatica ancora a essere pienamente valorizzata dagli appassionati, soprattutto europei. Il torneo, che coinvolge campioni da tutti i continenti, rappresenta una vetrina importante per molte squadre, in particolare per quelle sudamericane, asiatiche e nordamericane.

Con questa presa di posizione, Courtois ha voluto ribadire non solo la serietà del torneo, ma anche la necessità di un giudizio più obiettivo e meno condizionato dai luoghi comuni.