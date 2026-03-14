Real Madrid Elche, perché entrambe le squadre hanno effettuato sei sostituzioni? La spiegazione

Real Madrid Elche, il motivo delle sei sostituzioni per entrambe le squadre: tutto nasce dalla regola IFAB

Dodici sostituzioni in una sola partita non sono il frutto di un errore arbitrale né di un pasticcio regolamentare, ma l’effetto diretto di una norma IFAB pensata per tutelare la salute dei giocatori. L’episodio arriva dalla Liga, durante Real Madrid–Elche: a metà primo tempo Camavinga e Pedrosa si scontrano testa contro testa. Il francese, dopo le cure a bordocampo, riesce a proseguire, mentre Pedrosa è costretto al cambio. In questi casi il regolamento prevede una sostituzione aggiuntiva per sospetta commozione cerebrale, che non viene conteggiata e che diventa disponibile per entrambe le squadre.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Grazie a questa regola, Arbeloa ha potuto effettuare una sesta sostituzione, sfruttandola per dare spazio ai giovani della cantera. Nel finale sono così entrati Yáñez, Morán, Palacios, Aguado, Gonzalo e Güler, unico non proveniente dal vivaio. Una scelta dettata anche dal calendario: il Real è atteso dal ritorno degli ottavi di Champions League contro il Manchester City all’Etihad, forte del 3-0 dell’andata firmato dalla tripletta di Valverde.

La partita con l’Elche si è chiusa sul 4-1, con reti di Rüdiger, Huijsen, Güler e dello stesso Valverde, ancora protagonista. L’applicazione della norma IFAB ha permesso al Real di gestire al meglio le energie, garantendo al tempo stesso la massima tutela per il giocatore coinvolto nel trauma cranico.

LE TOP NEWS DI OGGI SUL CALCIO (IN AUDIO)