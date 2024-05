Real Madrid, Endrick: «Sogno Champions? No, è un obbligo. Vi svelo il mio rapporto con Vinicius e Rodrygo»

Il prossimo gioiello del Real Madrid si chiama Endrick. Il brasiliano, tra poco maggiorenne, potrà finalmente giocare per Ancelotti

Endrick è prossimo a unirsi al Real Madrid. La stella ormai ex Palmeiras compirà 18 anni tra qualche settimana e dunque sarà a piena disposizione di Carlo Ancelotti. Ecco le sue parole ad As.

BRASILE – «Il mio rapporto con Vini e Rodrygo è molto buono. Sono giovani e si sono adattati molto bene sia alla città che al club e al modo di giocare in Spagna. La loro storia è un’ispirazione e sono certo che mi aiuteranno molto”.

MADRID – «Sono stato con loro a Madrid. Mi hanno trasmesso molta tranquillità e molta fiducia. Mi hanno detto che avrebbero continuato a seguire le mie partite al Palmeiras e che sarò accolto molto bene”.



CAMPIONE D’EUROPA – «Più che volerlo, so che essere campione d’Europa è obbligatorio se sei a Madrid. La Champions League è un torneo a cui il Real Madrid pensa sempre e la squadra non dovrebbe iniziare la stagione con nessun altro obiettivo se non quello».

PALLONE D’ORO – «Il Pallone d’Oro è la conseguenza dei successi ottenuti per tanti anni, ma so che non è la cosa principale. Il club è sempre più importante»