Real Madrid, Hazard: «Non è facile, non gioco, voglio giocare di più»

Eden Hazard, attaccante del Real Madrid, ha parlato della sua avventura nel club spagnolo a Marca.

PAROLE – «Tifosi del Madrid, mi dispiace. Non è facile, non gioco, voglio giocare di più. Mi dispiace davvero per quello che è successo. Al Chelsea, ho giocato centinaia di partite, senza infortuni. A Madrid, ho tutti questi infortuni. È qualcosa che non so spiegare».