Real Madrid Juve, Yildiz si racconta: «Io mi concentro sempre su me stesso. Non amo molto i paragoni. Io sono io, non sono simile a nessuno»

Real Madrid Juve, Yildiz si racconta a ridosso della sfida del Bernabéu. Il numero 10 ha condiviso le sue sensazioni e le aspettative

Per Kenan Yildiz si avvicina una delle notti più importanti della sua giovane carriera: la sfida di Champions League al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid. A due giorni dal grande appuntamento europeo, il talento turco della Juventus si è raccontato in un’intervista esclusiva al sito ufficiale della UEFA.

Nell’occasione ha condiviso le sue emozioni in vista della partita e ha ripercorso le tappe del cammino che lo hanno portato a indossare la maglia bianconera.

La Juventus ha una grande storia. Che cosa rappresenta per te vestire la maglia numero 10?

«All’inizio ho pensato: “Oh mio Dio, sarò in grado di farcela con il numero 10?”. Ma dopo, non gli ho dato troppo peso. Semplicemente, volevo quel numero, per brillare e divertirmi. E se devo essere sincero, il numero non gioca, sono io che lo faccio. Perciò voglio sempre dare tutto e mostrare ciò di cui sono capace. Spero che finora sia andata bene e voglio continuare così».

Sei considerato uno dei migliori talenti in Europa. Per te è uno stimolo a fare sempre meglio?

«Certo, è una grande motivazione, ma io mi concentro sempre su me stesso. Non amo molto i paragoni. Io sono io, non sono simile a nessuno. Ecco perché guardo solo a me stesso».

Ti entusiasma l’idea di poterti confrontare con i più grandi nomi del calcio mondiale?

«Assolutamente sì. Mi entusiasma perché da bambino sognavo di essere lì e ora c’è anche il mio nome tra quello dei protagonisti. Quindi, sì, è un grande orgoglio e un’enorme emozione».

