Real Madrid-Juventus, arbitra l’inglese Oliver: il precedente con lo Sporting

Designazioni arbitrali Real Madrid-Juventus: il ritorno dei quarti di finale della Champions League è stato affidato al 33enne Michael Oliver, di nazionalità inglese

Sarà l’arbitro inglese Michael Oliver il fischietto designato per dirigere la sfida in programma mercoledì 11 aprile tra Real Madrid-Juventus, gara valida per il ritorno dei quarti di finale della Champions League al Santiago Bernabeu, inizio ore 20.45. Il direttore di gara britannico sarà coadiuvato dai connazionali Burt e Bennett che fungeranno da assistenti mentre Martin Atkinson e Andre Marriner saranno gli addizionali d’area e Lee Betts il quarto uomo per la sfida che mette in palio un posto per le semifinali.

La Juventus è chiamata ad una vera e propria impresa contro il Real Madrid, dopo aver perso malamente per 0-3 nella sfida di andata all’Allianz Stadium. Per il fischietto inglese classe ’85 si tratta della seconda partita stagionale con la Juventus in campo. Oliver, infatti, ha già arbitrato la Juventus in una occasione durante la fase a gironi della Champions League contro lo Sporting Clube de Portugal. La partita finì per 2-1 a favore della formazione bianconera con il gol decisivo di Mandzukic nei minuti finali.