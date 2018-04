Juventus, con il Real sconfitta da record all’Allianz Stadium

Sconfitta da record per la Juventus contro il Real Madrid: quello con i Blancos è il ko più pesante della storia all’Allianz Stadium

Poche squadre possono vantare un successo all’Allianz Stadium. Poche squadre hanno strappato punti alla Juventus nel fortino di casa. Ieri il Real Madrid ha strapazzato la formazione bianconera vincendo per 0-3 ma il punteggio sarebbe potuto essere addirittura più rotondo. La sconfitta di ieri è la più pesante, a livello di risultato, per la Juve da quando è stato inaugurato lo Stadium.

Lo 0-3 del Real Madrid scrive nuovi record, negativi per i bianconeri. La Juve aveva perso solo 6 volte dall’11 settembre del 2011, giorno della prima gara disputata all’interno del nuovo impianto. Il ko più pesante risaliva al 10 aprile del 2013, quando il Bayern Monaco si impose con il punteggio di 0-2. Quest’anno la Juve aveva perso in casa a ottobre (in campionato), per 1-2, contro la Lazio.