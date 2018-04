Mino Taveri come Chiellini, sventola 50 euro in tribuna: espulso dal Bernabeu – VIDEO

Mino Taveri come Giorgio Chiellini: il giornalista di Premium Sport ha protestato con veemenza per le decisioni arbitrali di Real Madrid-Juventus, ecco il video dell’accaduto

Real Madrid-Juventus è terminata 1-3 ma continua a fare discutere. La linea arbitrale ha fatto infuriare la formazione di Massimiliano Allegri, con i blancos che hanno potuto beneficiare di un calcio di rigore all’ultimo respiro per un contatto dubbio tra Benatia e Lucas Vazquez. Giorgio Chiellini, sul terreno di gioco, ha fatto il gesto dei soldi quasi a voler dire di una partita comprata. Come lui, Mino Taveri…

Noto giornalista di Premium Sport, secondo quanto riporta As Mino Taveri è stato espulso dallo stadio Bernabeu per aver sventolato in tribuna stampa una banconota da 50 euro in segno di protesta per il rigore assegnato al Real Madrid al 93′. Tifosi delle merengues infuriati, con le forze dell’ordine presenti nella zona che hanno scortato all’uscita il giornalista. Ecco il video dell’accaduto: