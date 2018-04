Real Madrid-Juventus: gli sfottò dal mondo del web – FOTO

Real Madrid-Juventus: gli sfottò dal mondo del web dopo la beffa atroce del Bernabeu. Per i bianconeri la Champions League si conferma stregata

Real Madrid-Juventus: l’epilogo dei quarti di finale di Champions League è amaro per i bianconeri e il popolo del web non perdona. Gli sfottò si sono scatenati non appena Cristiano Ronaldo ha insaccato il calcio di rigore del 3-1, che di fatto ha eliminato la banda di Allegri dopo il presunto fallo di Benatia in area al 93′ e l’espulsione di Buffon per proteste…

Andrea Agnelli sta chiedendo l'introduzione del Var in Champions. Qualcuno controlli che Massimo Mauro non faccia gesti inconsulti #RealMadridJuventus — Luca Bottura (@bravimabasta) April 11, 2018

Per gli juventini è una beffa incredibile. Invidiare i tifosi della Roma.#RealJuve #RealMadridJuventus — Unfair Play (@unfair_play) April 11, 2018

Madrid, 11 aprile 2018.

Al Bernabeu, Cristiano Ronaldo realizza a tempo scaduto il rigore della qualificazione contro la Juve, spegnendo per l'ennesimo anno i sogni di gloria del popolo bianconero. #FotografieSegnanti #RealJuve #RealMadridJuventus #RealMadridJuve #Juventus pic.twitter.com/QgiNbHLCmN — Fotografie Segnanti (@segnanti) April 11, 2018