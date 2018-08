Si allontana il ritorno in Italia del centrocampista del Real Madrid Mateo Kovacic che sembra ad un passo dal Chelsea di Sarri

Si chiude quasi definitivamente la pista che portava a Mateo Kovacic per diverse squadre italiane. Il centrocampista del Real Madrid, seguito da Milan, Juventus ed Inter, difatti, sarebbe ad un passo dal trasferirsi al Chelsea di Maurizio Sarri. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, i due club avrebbero già trovato l’accordo per il passaggio del croato in Inghilterra che potrebbe arrivare già nelle prossime ore con le visite mediche di rito e la firma sul nuovo contratto.

Kovacic già da tempo era in rotta di collisione con il club spagnolo e aveva manifestato la volontà di lasciare le Merengues; anche per queste ragioni molte squadre, in cui sicuramente avrebbe trovato più spazio rispetto ai Blancos, erano finite sulle sue tracce. Questa trattativa, ormai in dirittura d’arrivo, dunque, viste anche le dichiarazioni del tecnico Julen Lopetegui che perde un’altra pedina del proprio scacchiere, potrebbe complicare anche il passaggio di Luka Modric all’Inter.