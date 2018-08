Lopetegui rimbalza Inter e Milan: «Modric e Kovacic stanno bene qui»

Il tecnico del Real Madrid Lopetegui trattiene Modric e Kovacic: su di entrambi i centrocampisti croati, nel mirino di Inter e Milan, al momento ci sarebbe il veto dell’allenatore

Nuovo giro, nuova smentita: il tecnico del Real Madrid Julen Lopetegui non concede mezza conferma a favore di giornalisti e resta fermo sulle proprie posizioni. No secco dunque alla cessione di Luka Modric, ormai obiettivo conclamato dell’Inter, ma pure quella della riserva di lusso Mateo Kovacic, nel mirino invece del Milan. Sul primo l’ex commissario tecnico spagnolo del resto si era già espresso, confermando la volontà di volerlo tenere in squadra, mentre sul secondo nella giornata di ieri si erano diffuse nuove voci quando era circolata la notizia di una presunta diserzione dell’allenamento del Real per forzare ad un addio.

Solo bugie secondo Lopetegui però, che conta ancora sul poter trattenere entrambi i giocatori croati, appena tornati dalle vacanze dopo la finale Mondiale: «Sia Modric che Kovacic a Madrid sono molto felici. Su Modric non ho dubbi: continuerà a giocare alla grandissima per noi come è sempre stato – ha detto l’allenatore spagnolo – . Dei problemi di Kovacic parlate voi giornalisti, ma io onestamente non so nulla: con me non ha di certo problemi e so che si è allenato regolarmente coi compagni. Mateo è un giocatore che mi piace particolarmente e sono ben contento di averlo nella mia squadra».