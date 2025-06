Real Madrid, Mbappé ricoverato in ospedale: il motivo e le condizioni per il Mondiale per Club

Le condizioni di Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid, durante il Mondiale per Club negli Stati Uniti. Tutti i dettagli in merito

Preoccupazione in casa Real Madrid per le condizioni di Kylian Mbappé. Il club spagnolo ha comunicato ufficialmente che l’attaccante francese è stato ricoverato in ospedale a causa di una gastroenterite acuta.

Mbappé era già assente nella gara d’esordio del Real Madrid al Mondiale per Club, andata in scena mercoledì 18 giugno contro l’Al-Hilal dell’ex Inter Simone Inzaghi, terminata 1-1. Il fuoriclasse francese non era nemmeno in panchina, e il motivo dell’assenza è stato chiarito solo dopo il bollettino medico ufficiale. Le sue condizioni saranno monitorate dallo staff sanitario dei Blancos nelle prossime ore. La speranza è quella di un recupero rapido, ma al momento resta in dubbio per le prossime partite del torneo.