Real Madrid, parla Mbappé: «Capisco i tifosi che volevano fischiarci. Non è colpa di Vinicius, ecco cos’è successo con Xabi Alonso»

Real Madrid, Kylian Mbappé ha rilasciato un’intervista, nella quale ha parlato così della situazione che stanno vivendo le Merengues

In un momento di tempesta perfetta per la Casa Blanca, ci mette la faccia il leader tecnico. Kylian Mbappé ha deciso di rompere il silenzio per analizzare il momento critico del Real Madrid e, soprattutto, per proteggere lo spogliatoio dalle critiche feroci piovute dagli spalti del Santiago Bernabéu dopo le ultime deludenti prestazioni.

“Fischiate la squadra, non il singolo”

L’attaccante francese non cerca scuse per il rendimento sottotono della squadra, ma traccia una linea netta sul metodo della contestazione. “Capisco i tifosi che volevano fischiarci. Non stiamo facendo le cose per bene“, ha ammesso con onestà Mbappé. Tuttavia, il numero 9 madrileno ha voluto spostare il focus dal singolo al collettivo: “Quello che non mi è piaciuto è che se devono fischiare, dovrebbero farlo a tutta la squadra. Non dovresti concentrarti su un solo giocatore. Stiamo andando male come gruppo”.

Scudo su Vinícius Jr.

Il riferimento, neanche troppo velato, è al trattamento riservato a Vinícius Jr., spesso bersaglio di critiche e polemiche extra-campo. Mbappé ha eretto un muro a difesa del compagno di reparto: “Non è colpa di Vini. È un giocatore fantastico e un ragazzo incredibile, sono fortunato a conoscerlo e gli sono molto affezionato”. L’appello di Kylian è chiaro: “Dobbiamo proteggerlo meglio. Perché non sia solo contro tutti. Non è solo al Real Madrid, siamo tutti con lui”. Un messaggio forte per ricompattare l’ambiente.

L’addio a Xabi Alonso: “Un grande tecnico”

Infine, Mbappé ha voluto chiarire i retroscena legati all’esonero di Xabi Alonso. Il tecnico basco, allontanato dopo la sconfitta in Supercoppa, non è stato vittima di una fronda interna, stando alle parole del francese. “Non abbiamo avuto alcun problema con lui. Dire che Xabi non ha avuto successo non è vero”, ha sentenziato Mbappé, smentendo le voci di un rapporto incrinato. “Se n’è andato prima che vincessimo i titoli. Con lui abbiamo perso solo la Supercoppa. Avevo un ottimo rapporto con lui: Xabi, secondo me, sarà un allenatore fantastico”. Parole da leader, che provano a chiudere le polemiche per ripartire.