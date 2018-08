Gonzalo Higuain a segno alla prima partita disputata con la maglia del Milan: prodezza del Pipita nell’amichevole contro il Real Madrid

Si sta giocando in questi minuti Real Madrid-Milan, test amichevole valido per la trentanovesima edizione del Trofeo Bernabeu, e Gonzalo Higuain è stato subito protagonista. Prelevato dalla Juventus, il Pipita è stato lanciato titolare da mister Gennaro Gattuso alla prima occasione utile e l’argentino non ha deluso le attese del tecnico rossonero…

Dopo il vantaggio dei Galacticos al 2′ con il solito Karim Benzema, il Milan ha trovato il pareggio proprio grazie a Gonzalo Higuain: una rasoiata dal limite che non ha lasciato scampo a Keylor Navas. E i tifosi rossoneri esultano sui social per la prima prodezza dell’ex Juventus, la stella del nuovo Diavolo targato Elliott. Ecco il video della realizzazione: