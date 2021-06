Real Madrid, Owen e l’arrivo di Ancelotti: «Non me l’aspettavo, ma non poteva rifiutare»

Michael Owen, storico ex attaccante inglese che ha vestito anche la maglia del Real Madrid, attraverso il suo profilo Twitter ha commentato il ritorno sulla panchina dei Blancos di Carlo Ancelotti.

«Wow, non me l’aspettavo! Anche se quando vieni chiamato dal Real, è difficile dire di no».

Wow, never expected that either! Although when @realmadrid come calling it’s hard to say no. #Ancelotti

— michael owen (@themichaelowen) June 1, 2021