Real Madrid-Pachuca: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Bank of America Stadium la sfida del Mondiale per Club Real Madrid-Pachuca: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Bank of America Stadium di Charlotte si giocherà la gara valevole per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Real Madrid-Pachuca. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

REAL MADRID (3-4-2-1): Courtois; Asencio, Rudiger, Huijsen; Alexander-Arnold, Tchouameni, Ceballos, Mendy; Bellingham, Vinicius Junior; Mbappé. All. Xabi Alonso.

PACHUCA (4-2-3-1): Moreno; Rodriguez, Cabral, Barreto, Aceves; Pedraza, Bautista; Idrissi, Gonzalez, Rodriguez; Rondón. All. Almada.

Orario e dove vederla in tv

Real Madrid-Pachuca si gioca alle ore 21:00 di domenica 22 giugno per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club. Verrà trasmessa gratuitamente in streaming su DAZN tramite il sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.