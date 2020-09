Real Madrid, si cerca l’accordo con Bale: risoluzione se non viene ceduto

Il Real Madrid sarebbe disposto a privarsi gratuitamente di Gareth Bale se la sua cessione si dovesse complicare

Il futuro di Gareth Bale è ancora incerto. Il Real Madrid starebbe infatti cercando di vendere il calciatore gallese, sul quale vi è l’interesse di alcuni club della Premier League, per monetizzare e liberarsi del suo pesante stipendio.

Nel caso in cui la sua cessione si dovesse complicare, il club spagnolo starebbe valutando la risoluzione del contratto secondo quanto riportato da As. In questo modo Bale sarebbe libero di accasarsi altrove a zero.