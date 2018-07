Ormai è caccia agli indizi per il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus: l’ultimo arriva dal Real Madrid store

I tifosi della Juventus, nelle ultime ore, hanno preso d’assalto il sito del Real Madrid store per cercare qualche indizio relativamente al futuro di Cristiano Ronaldo. Il club madrileno non ha scelto il fuoriclasse portoghese come uomo immagine per il lancio della nuova “camiseta” per la stagione 2018/2019. Al contrario, ci sono Karim Benzema, Marcelo, Sergio Ramos, Marco Asensio e Toni Kross. Il che già basta, e avanza. Ma c’è dell’altro, perchè scorrendo tra le varie pagine, si nota che ci sono tutte le foto dei tesserati del Real con la nuova maglia, eccezion fatta per Cristiano Ronaldo, il cui riquadro, al momento, risulta vuoto.

L’assenza non è sfuggita nemmeno ai supporters dei blancos, i quali, su Twitter, si sono scatenati sul tema: «donde está CR7?», «¡Danos información sobre Cristiano!» o ancora «Esta muy claro, se va ya no sale ni en las fotos de la camiseta». C’è chi si chiede dove sia Cristiano e chi pensa, appunto, che sia un chiaro indizio del suo addio. L’ipotesi che sia una questione di sponsor viene meno, visto che anche Capitan Sergio Ramos è un volto Nike ma figura tra i calciatori immortalati.