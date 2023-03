Real Madrid, ultimatum ad Hazard: Ancelotti è stufo

La situazione legata ad Eden Hazard, calciatore belga del Real Madrid da tempo alle prese con diversi infortuni

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de El Nacional, Carlo Ancelotti avrebbe dato un ultimatum a Eden Hazard. L’allenatore italiano sarebbe infatti stufo del comportamento del nazionale belga.

L’ex Chelsea quest’anno ha giocato solo 7 partite in tutte le competizioni. Se non migliorerà il proprio rendimento, verrà presto messo fuori squadra. Una situazione paradossale per un calciatore acquistato dal Real Madrid nel 2019 per 160 milioni di euro.