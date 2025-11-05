Vinicius Jr Real Madrid: è finita! Rottura tra le parti e cessione in estate! I blancos piombano su un bianconero

Vinicius Jr Real Madrid, il rapporto con il tecnico di Xabi Alonso è praticamente ai ferri corti. Possibile partenza e assalto ad un giocatore della Juventus.

Una clamorosa indiscrezione dalla Germania sta scuotendo il mondo del calcio e in particolare il Real Madrid. Secondo quanto riportato da Sport-BILD, i dirigenti blancos avrebbero deciso di non rinnovare il contratto di Vinicius Jr, in scadenza nel 2027, aprendo così concretamente alla possibilità di una cessione del talento brasiliano già nella prossima finestra di mercato estiva. La decisione del club madrileno sembra essere stata accelerata dall’episodio avvenuto durante l’ultimo Clasico contro il Barcellona: Vinicius Jr avrebbe manifestato apertamente il proprio disappunto per l’ennesima sostituzione, creando tensioni con la squadra tecnica e alimentando voci su un rapporto difficile con l’allenatore Xabi Alonso.

Il legame tra Vinicius Jr e Xabi Alonso non è mai stato dei più tranquilli. La gestione del brasiliano da parte dell’ex centrocampista spagnolo è stata spesso al centro di discussioni, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei minuti di gioco e il ruolo in campo. Dopo l’ultimo episodio al Clasico, Florentino Perez avrebbe deciso di prendere le parti del tecnico, ritenendo che il comportamento di Vinicius sia stato eccessivo e non in linea con la disciplina interna del club. Questa scelta, se confermata, potrebbe segnare una svolta importante nella carriera di Vinicius Jr, che negli ultimi anni era diventato uno dei pilastri dell’attacco dei blancos.

La possibile partenza di Vinicius Jr apre scenari interessanti anche sul mercato. Secondo le ultime indiscrezioni, il Real Madrid potrebbe muoversi per individuare un sostituto all’altezza del brasiliano. Tra i nomi più caldi spicca quello di Kenan Yildiz, giovane talento turco della Juventus molto apprezzato da Xabi Alonso. Con l’addio di Vinicius Jr, il tecnico potrebbe insistere per portare a Madrid il giovane numero 10 bianconero, considerato ideale per prendere il posto lasciato vacante dal brasiliano.

LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Se confermata, questa operazione rappresenterebbe una vera e propria rivoluzione nell’attacco del Real Madrid e segnerebbe la fine di un’era per Vinicius Jr, protagonista di stagioni importanti e di momenti indimenticabili con la maglia blanca. Resta da capire come reagirà il mercato alle possibili richieste dei madrileni e se il brasiliano troverà una nuova destinazione capace di valorizzarne il talento. In ogni caso, le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Vinicius Jr, con tifosi e addetti ai lavori pronti a seguire ogni sviluppo di questa vicenda.