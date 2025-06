Real Madrid, ecco cosa deve fare Xabi Alonso per riportare le Merengues al vertice

Le prime impressioni del Real Madrid di Xabi Alonso dopo il pareggio con l’Al-Hilal: ecco i punti sui cui Xabi Alonso deve migliorare

Il nuovo Real Madrid di Xabi Alonso ha mostrato potenziale, ma anche diverse lacune su cui intervenire. Il pareggio all’esordio del Mondiale per Club contro l’Al-Hilal ha evidenziato che, nonostante la qualità della rosa, la squadra è ancora alla ricerca di una propria identità tattica. Alonso ha iniziato con un 4-3-3, poi passato a un 3-4-3, ma nessuno dei due moduli ha convinto, anche a causa di infortuni e del caldo torrido di Miami. La formazione ideale è ancora da definire e il tecnico dovrà trovare un equilibrio tra fluidità di gioco e certezze posizionali, specialmente per elementi come Alexander-Arnold, che fatica a trovare il suo ruolo, e Vinicius, ancora lontano dalla miglior forma e spaesato nel nuovo assetto con Mbappé. Anche Bellingham appare meno incisivo, rallentato da incertezze tattiche e da una posizione poco chiara.

In difesa, l’unico punto fermo sembra essere Dean Huijsen, mentre i continui problemi fisici di Rudiger e Militao e la scarsa fiducia dimostrata in Asencio (sostituito all’intervallo dopo un errore) complicano le rotazioni. La squadra ha bisogno di chiarezza, solidità e soprattutto di risultati: nonostante i proclami sul “processo”, il Real è un club che non conosce pazienza. La gestione delle aspettative e la comunicazione esterna saranno quindi cruciali. Alonso dovrà imparare a muoversi anche fuori dal campo, come faceva Ancelotti, per mantenere lo spogliatoio unito e l’ambiente sereno. Il prossimo impegno contro il Pachuca sarà già un test importante: vincere è obbligatorio, non solo per la classifica, ma anche per rafforzare la fiducia nel nuovo progetto tecnico e rilanciare le stelle in difficoltà.