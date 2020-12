Real Madrid, Zidane: «Esonero? Il club farà ciò che deve»

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Borussia Moenchengladbach

BORUSSIA MOENCHENGLADBACH – «Quella di domani non potrà essere una partita come le altre. Conosciamo la situazione- Vogliamo vincere e passare il turno come primi. Questa è l’unica cosa che abbiamo in mente».

ESONERO – «Non penso a queste cose, l’unico mio pensiero è il passaggio del turno. Non penso ad altro. Ci stiamo preparando a disputare una grande partita consci delle difficoltà. Faremo di tutto per conquistare i tre punti. Il club farà quello che deve fare, come sempre. Penso solo alla partita di domani. Ma non ci penso».

EUROPA LEAGUE – «Non esiste altro che la Champions League. Io e i giocatori pensiamo solo a quello».