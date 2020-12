Real Madrid, Zidane: «Rispetto l’Atalanta. Ma c’è ancora tempo»

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha commentato i sorteggi di Champions League: agli ottavi ci sarà l’Atalanta di Gian Piero Gasperini

«Ho molto rispetto per loro. Ma sono sfide che si giocheranno a febbraio. Ripeto, ho massimo rispetto per il rivale ma ciò a cui pensiamo è la partita di campionato di domani. È un’altra grande opportunità per dimostrare ciò che siamo come squadra».