Real Sociedad Aperribay: «Andiamo a Parigi per vincere»

Jokin Aperribay, presidente della Real Sociedad ha parlato prima dell’ottavo di finale di Champions League con il PSG. Di seguito le sue parole.

SFIDA AL PSG – «Ho ottime sensazioni per questa partita. Penso che usciremo bene da tutto il mese di febbraio. Giocheremo l’ottavo in Champions League per provare a vincerlo, non per stare in giro per Parigi. Non siamo arrivati fin qui per cominciare già pensare alla Champions League dell’anno prossimo».

TIFOSI – «Direi ai nostri tifosi di non entrare nelle zone calde e sto parlando di un gruppo di 50 nostri tifosi, perché so che gli altri 2.000 non lo faranno. Vorrei che tutta Parigi conoscesse i tifosi della Real per quello che sono, vorrei che fossimo un esempio, sia nella vittoria che nella sconfitta».

RINNOVO KUBO – «Abbiamo iniziato le conversazioni a novembre e le abbiamo continuate a dicembre, e alla fine dell’anno sapevamo già la sua intenzione di restare . Avendo avuto la Coppa d’Asia, abbiamo concordato che al ritorno avremmo ufficializzato il rinnovo».