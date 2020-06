Uruguay, Recoba: «Sarà difficile sostituire Luis Suarez. Godin punto di riferimento»

Uruguay, le parole dell’ex calciatore dell’Inter in merito alla nazionale e ai suoi punti fermi: Luis Suarez, Godin e Cavani

Alvaro Recoba, intervenuto ai microfoni di Fox Sports in Sudamerica, ha fatto il punto della situazione sulla Nazionale uruguayana. Ecco le sue parole sui calciatori più importanti.

«E’ una Nazionale con buon futuro e con dei riferimenti importanti per i giovani: Godin è stato un riferimento per Gimenez e José diventerà presto un perno della Nazionale. E poi ci sono tanti ragazzi importanti come Valverde, Nandez e De Arrascaeta. E’ bello che l’Uruguay ne produca così tanti anche se ci sono degli insostituibili come Luis Suarez. Sarà difficile trovarne uno così, come è stato difficile trovare un nuovo Forlan. E’ tra i primi tre numeri 9 al mondo e poi c’è anche Cavani che è tra i migliori attaccanti in assoluto».