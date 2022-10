Reggina, parla il presidente: «Inzaghi ottimo allenatore. Serie A? Capiremo più avanti»

Il numero uno della Reggina Marcello Cardona ha parlato delle ambizioni del club calabrese allenato da Pippo Inzaghi, attualmente primo in Serie B

Le dichiarazioni del presidente della Reggina Cardona a Radio Febea:

LE PAROLE – «Nonostante il risultato la squadra ha giocato bene, dispiace per i nostri tifosi ma anche loro hanno visto come la Reggina si è espressa in campo. Il Modena è una squadra forte, noi dobbiamo rimanere tranquilli nonostante lo stop perché in panchina abbiamo un ottimo allenatore e uno staff preparatissimo. Il campionato è solo all’inizio, quando quando mancheranno otto giornate al termine capiremo dove vogliamo arrivare».