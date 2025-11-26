 Renato Sali si racconta: «Chi mi piace oggi? Dimarco dell’Inter. Io mi ispiravo a Breitner, il calcio oggi mi delude. Ho marcato le migliori ali destre: ecco chi erano»
Renato Sali si racconta: «Chi mi piace oggi? Dimarco dell'Inter. Io mi ispiravo a Breitner, il calcio oggi mi delude. Ho marcato le migliori ali destre: ecco chi erano»

1 minuto ago

Renato Sali, ex terzino di Foggia e Bologna, racconta a La Gazzetta dello Sport la sua carriera negli anni ’70, le sue idee politiche e i ricordi del calcio italiano

Renato Sali ha giocato 134 partite in Serie A tra Foggia e Bologna. Oggi apre l’album dei ricordi degli anni ’70 che lo hanno visto protagonista. Ecco il suo racconto a La Gazzetta dello Sport.

TERZINO CON IDEE DI SINISTRA COME IL SUO IDOLO«Paul Breitner del Bayern Monaco. L’avevo visto al Mondiale del 1974 con la Germania Ovest, mi era piaciuto e mi immedesimavo in lui. C’era una discreta somiglianza di lineamenti, mi sono acconciato la capigliatura alla sua maniera e sono diventato il Paul Breitner della Bassa».

LE DISCUSSIONI POLITICHE NELLO SPOGLIATOIO«Nello spogliatoio del Bologna mi scontravo con Mauro Bellugi. Lui era per il Msi, il Movimento sociale italiano. Mi diceva: “Tu fai il comunista, ma guadagni più soldi di un operaio”. Allora i calciatori discutevano anche di politica».

CON L’UNITÀ E L’ESKIMO ALLO STADIO«Anche a Foggia andavo allo stadio con l’Unità e l’eskimo, ma con Fesce non ho mai avuto alterchi, il presidente era una persona civilissima e rispettosa. I politici avevano un altro spessore, negli anni Settanta».

DELUSO DALLA POLITICA DI OGGI«Non l’ho mai fatta, non sono mai stato iscritto a niente. Votavo per Enrico Berlinguer e stop. Oggi il Pd mi sembra un partito debole. La gente non partecipa più, sono sempre meno i cittadini che vanno a votare. Ho scelto il sociale, sono in pensione e faccio volontariato: accompagno i bambini a scuola, aiuto chi ha bisogno. Continuo a leggere i giornali e a fare i miei ragionamenti, ma sono deluso».

SCAMBIATO PER UN TERRORISTA«Succedeva durante i viaggi. Erano gli anni delle Brigate Rosse e in effetti avevo un certo aspetto. Mi identificavano, scoprivano che ero un calciatore».

DOVEVA ANDARE AL MILAN«Si diceva, ma a me nessuno ha mai detto nulla. Ero un terzino combattivo, non mollavo mai, andavo avanti e indietro sulla fascia sinistra, ci mettevo l’anima, però il mercato non mi interessava».

CHI GLI PIACE OGGI«Mi piace Dimarco dell’Inter. Ero un tipo così, spingevo per arrivare a crossare dal fondo, la cosa più difficile. Da ragazzo mi ispiravo a Facchetti».

JUVE NEL CUORE«No, sono sempre stato juventino. Salvadore e Furino erano i miei juventini preferiti».

IL CALCIO SCOMMESSE DEL 1980«Non sapevamo niente, poi a pranzo ho visto un signore attorno ai tavoli, mi sembrava che nel cappotto avesse delle buste. Io ho detto: “Non ci sto, non partecipo a questa cosa”. Savoldi ha fatto gol e io mi sono battuto per difendere l’1-0. È finita 1-0 e nel sottopassaggio ci sono state delle discussioni, diciamo. Poi ho saputo che il signore al ristorante era Trinca. Io ero pulito, estraneo a certi traffici. A me piaceva stare in solitudine. Mi estraniavo dal gruppo, ero taciturno».

TELEFONATE«Ero sempre l’ultimo a scendere per la colazione perché mi addormentavo tardi, facevo le parole crociate fino a notte fonda. Quando arrivai nella sala, mi parlarono di una telefonata di due giocatori juventini per concordare un pareggio. Queste cose le ho dette anche alle “Iene” e ho ricevuto molte critiche. Dissi che non volevo saperne niente e giocai la mia solita partita. Su un mezzo cross, il nostro portiere fece una mezza papera. Poi pareggiammo. Verso la fine la Juve ebbe una grossa occasione e la sbagliò. Questo è tutto quello che so. Non sono mai stato chiamato in causa nei processi».

L’AVVERSARIO PIÙ DIFFICILE«Ho marcato le migliori ali destre: Causio, Claudio Sala, Bruno Conti. Me la sono quasi sempre cavata. Chi mi ha fatto passare un pomeriggio da incubo è stato però Cerilli del Vicenza».

