Il Rennes contro Matic: «Prenderemo provvedimenti seri»

Il comunicato pubblicato dal Rennes su Nemanja Matic, centrocampista serbo ex Roma. Tutti i dettagli in merito

Il Rennes, club militante in Ligue 1, ha pubblicato un comunicato sulla situazione di Nemanja Matic. Il centrocampista ha infatti chiesto ufficialmente la cessione.

PAROLE – «Nemanja Matić, centrocampista dello Stade Rennais FC, non si è presentato agli ultimi allenamenti del gruppo professionistico ai quali era stato convocato. Questo comportamento è del tutto incomprensibile da parte di un giocatore sotto contratto fino al 202. Naturalmente, sensibile al benessere personale dei propri giocatori, il club intende ricordare che sono state attuate tutte le disposizioni necessarie per permettere a Matic e alla sua famiglia di integrarsi perfettamente. Lo Stade Rennais FC ha sempre fatto tutto il possibile per mettere i suoi giocatori, soprattutto stranieri, nelle migliori condizioni possibili affinché possano esprimere il loro talento in campo. La società attende ora le spiegazioni del giocatore ed è determinata a prendere in seguito tutte le misure necessarie, per preservare i propri interessi».