Repubblica Ceca, Kestl nominato il nuovo commissario tecnico: raccoglie l’eredità di Ivan Hasek! Le ultime

Repubblica Ceca, Kestl nominato il nuovo commissario tecnico: raccoglie l'eredità di Ivan Hasek!

1 minuto ago

Hranac

Repubblica Ceca, Jaroslav Kęstl nuovo commissario tecnico della Federazione: era già l’assistente di Ivan Hasek

Jaroslav Kęstl è stato nominato commissario tecnico ad interim della Repubblica Ceca, come annunciato dalla Federazione calcistica nazionale.

Il nuovo incarico lo vedrà in panchina per l’amichevole contro San Marino, in programma il 13 novembre, e per l’ultima sfida delle qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Gibilterra, il 17 novembre. La selezione ceca occupa attualmente il secondo posto nel Gruppo L con 13 punti.

Kęstl non è un volto nuovo per la nazionale: ha già fatto parte dello staff tecnico guidato da Ivan Hasek, commissario tecnico in carica dal gennaio 2024.

LEGGI ANCHE – Squadre qualificate Mondiali 2026: tutte le Nazionali presenti, continente per continente

