Retroscena Inter: «Suning sta per cedere il 35% del club a un fondo»

Il giornalista Shammasi ha rivelato una notizia su un’azione di Suning che riguarda l’Inter

E’ quanto rivela Zuheir Shammasi, giornalista di Al Yaum, uno dei giornali più famosi dell’Arabia Saudita. Secondo il cronista arabo, Suning è in trattativa avanzata per la cessione di metà delle proprie azioni.

«Suning è in trattativa avanzata per cedere metà delle quote dell’Inter ad un fondo. Non sono stato in grado di verificare a quale fondo o in quale paese questo fondo abbia sede. E quindi non saprei dire se sia saudita o meno. Giusto per chiarire: la notizia che ho è che le trattative stanno continuando. Suning venderebbe la metà delle quote nelle sue mani, ossia cederebbe il 35% del pacchetto azionario dell’Inter, avendo in possesso il 70%».

