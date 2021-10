Retroscena Orsato, beccato a copiare i test post pandemia: il caso

L’arbitro Daniele Orsato sarebbe stato beccato a copiare i test regolamentari post pandemia: il caso del fischietto di Schio

Non si placano le polemiche su Daniele Orsato, dopo l’arbitraggio insufficiente nel match tra Juventus e Roma. E sul direttore di gara incombono altre nuvole. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il fischietto di Schio sarebbe stato beccato a copiare i test regolamentari post pandemia. Questione che spiegherebbe alcune lacune del regolamento per l’arbitro.

L’AIA non fermerà Orsato dopo Juve-Roma, ma gli farà comunque svolgere la normale trafila per i direttori di gara quando sbagliano: un turno di Var in Serie B, prima di tornare ad arbitrare in Serie A nel weekend 30/31 ottobre.