Maurizio Sarri è il capitano di una nave che, adesso, viaggia a gonfie vele e la speranza del tecnico è che ci riesca fino al 20 maggio

La vittoria storica, sul campo della Juventus, ha dato al Napoli di Maurizio Sarri un’iniezione di fiducia non indifferente. La classifica premia ancora i bianconeri, con 1 punto di vantaggio sui partenopei, ma l’entusiasmo e la convinzione sono tutti dalla parte degli azzurri. Motivo per cui il tecnico dovrà essere bravo a cavalcare questa onda, domandola. Maurizio ha parlato alla sua squadra, all’interno dello spogliatoio del centro sportivo di Castel Volturno, invitandola a scendere in campo al Franchi di Firenze con lo stesso spirito mostrato all’Allianz Stadium.

Fiorentina-Napoli sarà la prima delle ultime 4 giornate di questo campionato, tratto di stagione già denominato come “le 4 giornate di Napoli”. Quello contro i gigliati è lo scontro con più alto coefficiente di difficoltà, visto che la squadra allenata da Stefano Pioli è alla ricerca di punti che la avvicinino al settimo posto, che dà l’accesso ai preliminari di Europa League. Poi arriverà il Torino dell’ex Mazzarri al San Paolo, Hamsik&Co. faranno visita alla Sampdoria ed, infine, riceveranno il Crotone. 3 sfide, se i calabresi dovessero avere già la matematica salvezza in tasca, in cui soltanto il Napoli dovrebbe avere motivazioni di classifica.