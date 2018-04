Benassi mette a tacere le voci: «Scansarci con il Napoli? Daremo il massimo»

Marco Benassi esclude l’ipotesi di una Fiorentina scarica contro il Napoli: «Abbiamo i nostri obiettivi, non pensiamo alla corsa Scudetto»

La Fiorentina ospiterà domenica pomeriggio all’Artemio Franchi un Napoli carico a mille dopo la vittoria contro la Juve. Partita forse decisiva per le sorti dello scudetto visto il concomitante impegno bianconero contro l’Inter a San Siro. In questi giorni, vista la grande rivalità che c’è tra Fiorentina e Juve, qualcuno ha avanzato l’ipotesi che i viola possano ‘scansarsi’ contro i partenopei al fine di fare un dispetto ai campioni d’Italia.

Marco Benassi intervistato dal Tgr Toscana, ha messo subito a tacere le voci che vedevano una Fiorentina scarica e dice: «Troveremo un Napoli certamente carico dopo la vittoria di Torino. Al di là di questo, la loro è una squadra molto forte e servirà la migliore Fiorentina anzi, anche qualcosa in più. ‘Scansarsi’ contro il Napoli? Mi viene da sorridere. Loro hanno i loro obiettivi, ma anche noi abbiamo i nostri. Daremo il massimo, senza pensare al fatto che possiamo essere tra gli arbitri per lo Scudetto».

La Fiorentina ha messo in cascina un solo punto nelle ultime tre partite, dopo le cinque vittorie consecutive: «Il supporto della famiglia Della Valle per noi è fondamentale. Andrea, dopo la sconfitta contro il Sassuolo, è venuto nello spogliatoio per dirci che non è ancora finita. I tifosi? Ormai li conosco, sono innamorati della Fiorentina e so che verranno in tanti a sostenerci».