Ranieri analizza: «I ragazzi hanno fatto una gran partita. Dybala? Ecco me sta»

Le parole di Claudio Ranieri, tecnico della Roma, dopo il pareggio dei giallorossi contro il Tottenham in Europa League

L’allenatore della Roma Claudio Ranieri ha parlato a Sky Sport per analizzare il pareggio per 2-2 contro il Tottenham in Europa League. Le sue dichiarazioni riprese da TMW:

PAROLE – «I ragazzi hanno fatto una gran partita, non ero contento di quella disputata col Napoli. A me non piace difendere, dovevamo ribattere colpo su colpo. Non era questo il messaggio che volevo dare a squadra e tifosi. Oggi sono stato ben chiaro, non voglio una squadra che si rinchiude ma che attacca. I tifosi amano di più una squadra che tenta di vincere, poi ci può riuscire o meno. Mi sono spiegato bene e loro hanno risposto alla grande, non si sono mai arresi. Gli ho detto che il risultato è importante ma fino a un certo punto e che non potevano essersi scordati di saper giocare a calcio».

HUMMELS – «Sul rigore è arrivato quel decimo di secondo dopo e ha preso l’uomo, anche se ancora non l’ho visto. Sono quegli episodi che solo il VAR riesce a vedere, ma questa è gente con un’esperienza incredibile: è stato un punto di riferimento dietro, ha dato tranquillità e sicurezza, andando a pressare alto e ancora non è al massimo della forma. Sono convinto che questo ragazzo potrà fare non bene, ma benissimo nella difesa della Roma e i tifosi saranno super contenti di aver ritrovato quel campione ammirato in Germania».

PIU’ RISCHI – «Sì, questo è quello che avevo chiesto, di dar fondo a tutte le risorse. Logico che il Tottenham ha dei velocisti incredibili. Ho fatto i complimenti a Postecoglu perché mi piace questo spirito, siamo stati bravi a sorprenderli nel mettere palloni dentro fino a quando finalmente non ci siamo riusciti».

COME STA DYBALA – «Negli ultimi venti giorni si è allenato talmente poco che un tempo era più che sufficiente, piano piano tornerà in forma e riuscirà ad avere novanta e più minuti. Non mi sentivo di rischiarlo, aveva fatto bene nel primo tempo: il portiere gli ha fatto una parata meravigliosa. Però va bene così».