Riapertura stadi, ipotesi metà maggio con le ultime due di campionato

FIGC e Governo studiano il piano per riaprire gli stadi: c’è l’ipotesi metà maggio

Dopo l’ufficialità dell’apertura dell’Olimpico per l’Europeo in estate, tra FIGC e Governo sono cominciati i dialoghi per cercare di riaprire gli stadi anche in prima della manifestazione continentale. Come riporta da La Gazzetta dello Sport, praticamente impossibile l’ipotesi del via libera già ad aprile ma intorno al 10-15 maggio qualcosa potrebbe muoversi. Per la Serie A significherebbe portare il pubblico nelle ultime due giornate di campionato, oltre che per la finale di Coppa Italia.

I 1000-2000 tifosi che potrebbero entrare allo stadio, presumibilmente, saranno persone guarite dal Covid, che si sono vaccinate o che presenteranno un tampone rapido negativo.