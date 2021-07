Ribery: «Difficile l’addio alla Fiorentina. Euro 2020? Tifo per l’Italia»

Franck Ribery parla del suo addio alla Fiorentina: ecco le dichiarazioni del fantasista francese anche sull’Italia ad Euro 2020

Franck Ribery è tornato a parlare dopo l’addio alla Fiorentina. L’ex attaccante viola, che sarebbe stato proposto anche alla Sampdoria, ha commentato l’addio a Firenze, la situazione del suo futuro e il tifo per l’Italia a EURO 2020. Le sue dichiarazioni a Toscana TV.

ADDIO FIORENTINA – «È stato difficile. Io in due anni ho dato il massimo, è la mia mentalità. È stata dura perché per tre-quattro settimane non ho mai sentito nulla. Nessuno mi ha chiamato e questo vuol dire che mi hanno mancato un po’ di rispetto. Mi è sembrato che questi due anni in cui ho dato tutto non siano stati riconosciuti».

FUTURO – «Non lo so ancora, veramente. Parlo sempre con il cuore ma la mia idea era veramente di continuare con la Fiorentina un anno in più. Però è stata una situazione non facile, anche se non ho mai voluto parlare male della società. Spero comunque di restare in Italia».

FINALE EURO 2020 – «Sono per l’Italia, speriamo che vinca».