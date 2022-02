Ricavi Champions: ecco chi ha incassato di più dal 1992

Per quanto riguarda le italiane, la Juve si conferma nell’élite europea con un quarto posto nettamente più vicino al terzo che al quinto.

Roma, Inter e Milan si collocano rispettivamente alle posizioni 15, 16 e 17. La Roma non ha mai particolarmente brillato (eccetto la sorprendente semifinale del 2018) ma la sua posizione è giustificata dalla presenza più o meno costante dal 2001 in poi.

Inter e Milan, entrambe vittoriose (Inter nel 2010, Milan nel 1994, 2003 e 2007) pagano la lunga assenza dalla fase finale della massima competizione: i nerazzurri quest’anno sono per la prima volta agli ottavi dal 2012, mentre i cugini restano a digiuno dal 2014.