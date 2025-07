Ricci si presenta: «Milan top club mondiale, con Modric sarò una spugna. Per Allegri farei anche questo ruolo». Le parole del neo rossonero

Samuele Ricci, nuovo centrocampista del Milan arrivato dal Torino, si è presentato in conferenza stampa .

ARRIVO AL MILAN – «Questo è il momento migliore della mia carriera, il Torino mi ha dato davvero tanto. Penso di aver preso una scelta importante, sono arrivato al Milan. Sono qua per ripagare la fiducia che mi è stata data».

VOCI DI MERCATO – «Mi era successo anche in passato. Penso che finché sono voci fanno piacere. Quasi non ci credevo, chi mi conosce davvero sa che non ho esitato neanche un secondo nel scegliere il Milan. Voglio ripagare la fiducia».

COMPAGNO DI SQUADRA CON PIU’ CURIOSITA’ DI CONOSCERE – «Direi forse Leao. Conoscendolo di persona capisci che le voci sul suo conto non sono assolutamente vere: è un bravissimo ragazzo».

ALLEGRI – «Impatto super positivo, poi è sempre molto solare. Noi toscani siamo fatti così e andiamo davvero molto d’accordo. Da parte di tutti i giocatori la cosa che ho avvertito le giuste vibrazioni: vogliamo fare una grande stagione».

TIFOSO DEL MILAN – «Il Milan è uno dei club più blasonati al mondo e da piccolo ne ho sempre ammirato i giocatori. Adesso vediamo, ne faccio parte io: cercherò di dare il massimo».

RUOLO – «Per quanto mi riguarda la posizione in cui mi trovo più a mio agio è quella da mediano nel centrocampo a tre. Se il mister mi dirà di giocare terzino lo farò, non ci sono problemi».

SCELTA NUMERO MAGLIA 4 – «Sicuramente è un numero impegnativo che hanno vestito tanti campioni. Per quanto mi riguarda è un numero che mi rispecchia. Farò il massimo per dimostrare di essere all’altezza».

MODRIC – «Adesso sono qua e mi andrò a confrontare con uno dei centrocampisti più forti al mondo. Voglio imparare il più possibile da lui sia dentro il campo che fuori: sarò una spugna».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI RICCI