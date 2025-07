Richard Rios, tecnica a futsal e carattere sopra le righe: ecco chi è il nuovo obiettivo dell’Inter

L’Inter su Richard Rios, centrocampista del Palmeiras e della nazionale colombiana: duttile e con la tecnica del Futsal, ma fuori dal campo…

Richard Rios è uno dei profili più seguiti dall’Inter in vista di un possibile dopo-Calhanoglu. Il centrocampista colombiano, oggi al Palmeiras, unisce talento e versatilità in campo a una personalità forte e talvolta controversa fuori. A 25 anni, è diventato un punto fermo del club brasiliano e della Nazionale colombiana, con cui ha giocato da titolare ogni partita fino alla finale dell’ultima Copa America.

Rios è un centrocampista moderno: può giocare davanti alla difesa, da mezzala o in una mediana a due, ed è cresciuto calcisticamente nel futsal, dove ha affinato tecnica e rapidità. Dopo gli inizi al Flamengo e un passaggio in Messico, è esploso al Guarani e quindi acquistato dal Palmeiras nel 2023. Con i verdão ha già vinto un campionato brasiliano e due Paulista, ritagliandosi un ruolo centrale anche nel Mondiale per Club.

Le sue prestazioni gli sono valse attenzioni da club europei, Milan incluso, ma oggi è l’Inter a valutarlo concretamente. Accanto al valore tecnico, però, c’è un profilo caratteriale da gestire. Nei mesi scorsi è stato criticato in patria per il look appariscente – capelli colorati e tatuaggi – e accusato di essere “più influencer che calciatore”. Rios ha risposto con fermezza: «Io non influenzo nessuno. I valori vengono da casa».

A far discutere anche alcuni comportamenti in campo. Dopo un gol in Libertadores, ha zittito i suoi stessi tifosi per le critiche ricevute. Si è poi scusato: «Ho sbagliato, ma sono un uomo: so ammetterlo». E memorabile è stata anche la lite con Otamendi in Argentina-Colombia, con il colombiano che ha replicato alle provocazioni con un secco: «Sei vecchio, non riesci più a correre».

Un giocatore di carattere, insomma, che all’Inter potrebbe portare dinamismo e grinta. Con la giusta guida, anche maturità.