Ricorso Napoli, le motivazioni della sentenza: “Precostituito un alibi per non giocare”

Le motivazioni con le quali la Corte Sportiva d’Appello della Figc ha respinto il ricorso del Napoli sono molto dure. Il comunicato

La Corte Sportiva d’Appello della FIGC ha respinto il ricorso del Napoli in merito alla partita non disputata con la Juventus.

Queste le motivazioni addotte nel comunicato della decisione, in cui la Corte spiega che:

«la mancata disputa dell’incontro di calcio JUVENTUS-NAPOLI, in calendario per il giorno 4.10.2020, non sia dipesa da una causa di forza maggiore, o addirittura dal c.d. “factum principis”, come invocato dalla Società, S.S.C. NAPOLI S.p.A., bensì da una scelta volontaria, se non addirittura preordinata, della Società ricorrente.