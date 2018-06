Ricorso Palermo: la tesi di Zamparini e le prime indiscrezioni trapelate

Ricorso Palermo: i rosanero preannunciano ricorso per accertare il regolare svolgimento della gara contro il Frosinone. Zamparini furibondo

«Noi abbiamo incaricato i nostri legali di fare ricorso e di supportarlo con tutte le prove. Credo che l’arbitro abbia cambiato la decisione sul rigore perché assediato e intimidito dalla squadra avversaria, tanto da non punire con il cartellino rosso chi ha dato la testata a Nestorovski davanti ai suoi occhi. E’ stato un susseguirsi di cose che nulla hanno a che fare con la legalità, per cui è stato un incontro illegale, da quel momento in poi l’arbitro ha perso la trebisonda. Noi faremo i passi necessari, sperando che il tutto porti ad avere giustizia perché lo spettacolo che ha dato il calcio italiano ieri a Frosinone è stato indecoroso per il comportamento dei suoi giocatori che tirava in campo i palloni per fermare l’azione d’attacco del Napoli. Episodi né rilevati né sanzionati dagli arbitri». Queste le velenosissime dichiarazioni rilasciate ieri da Maurizio Zamparini dopo la fine di Frosinone-Palermo.

Le intenzioni del club siciliano, sono chiarissime: ricorso. A detta dei rosanero la finale playoff giocata al Benito Stirpe di Frosinone non è stata regolare. Gli episodi incriminati sono: l’aver concluso la partita circa 40 secondi prima rispetto la fine del recupero indicato a causa dell’invasione di campo dei tifosi del Frosinone dopo il 2-0 siglato da Ciano, oltre gli atteggiamenti tutt’altro che sportivi da parte di alcuni calciatori avversari che dalla panchina hanno contribuito a far arrivare in campo dei palloni mentre attaccava il Palermo. Le sensazioni che filtrano però sono tutt’altro che positive per il Palermo. Si va, infatti, verso il mancato accoglimento del ricorso. Il motivo? Non sarebbero stati riconosciuti elementi di eccezionale rilevanza: dopo i palloni tirati in campo dai giocatori del Frosinone, l’arbitro La Penna ha concesso qualche minuto di recupero ristabilendo – secondo quanto filtra – quella che in termini giuridici viene definita “una situazione di equità”. E non sarebbe stato quindi minato lo svolgimento della partita. Stesso discorso per l’invasione di campo dei tifosi gialloblù, non ci sarebbero estremi per la ripetizione della partita o della assegnazione della vittoria a tavolino per il Palermo. Sono attese novità.