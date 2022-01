Riduzione capienza stadi, Antonello: «Deciso all’unanimità, ma non siamo contenti»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il dirigente dell’Inter Antonello ha parlato della decisione di ridurre la capienza degli stadi

La Lega Calcio, recependo le volontà del Governo centrale, ha alfine approvato all’unanimità la riduzione a 5000 persone della capienza degli impianti per le gare di campionato. Una decisione discussa, oggetto delle solite polemiche, che è stata commentata così da Alessandro Antonello, l’ad nerazzurro. Ecco le sue parole raccolte da La Gazzetta dello Sport.

LE PAROLE – «Il provvedimento è stato votato all’unanimità. A dimostrazione che siamo tutti allineati, ma non nego ci sia stato un po’ di malumore per una certa demagogia che emerge da determinate richieste. Pensare di chiudere gli stadi, all’aperto, ma lasciare i cinema alla massima capienza è strano, no? C’è stato anche chi ha fatto notare che durante le festività natalizie, con il campionato fermo, la curva dei contagi purtroppo non ha rallentato, anzi. Segno che non è negli stadi che si diffonde il virus».

